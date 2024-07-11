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Не одна дома

Режиссер:Василий Свиридов
Жанры: Комедия.

Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто мог предположить, что у няня вынашивает коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Продолжительность:79 мин
Сценарий:Андрей Липов, Василий Свиридов
В ролях:Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита
Музыка:Виталий Балдыч
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:11 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 11 по 14 июля
19:45 (550)
c 15 по 16 июля
19:45 (450)
17 июля
19:45 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 11 по 14 июля
16:30 (450)
c 15 по 16 июля
16:30 (350)
17 июля
16:30 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 11 по 14 июля
14:00 (350)
c 15 по 16 июля
14:00 (300)
17 июля
14:00 (300)

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