Не одна дома
Режиссер:Василий Свиридов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто мог предположить, что у няня вынашивает коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.
Продолжительность:79 мин
Сценарий:Андрей Липов, Василий Свиридов
В ролях:Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита
Музыка:Виталий Балдыч
В ролях:Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита
Музыка:Виталий Балдыч
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:11 июля 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:11 июля 2024
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