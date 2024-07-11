Не одна дома

Режиссер: Василий Свиридов

Жанры: Комедия.

Ученица 5 класса Маша Хаметова остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто мог предположить, что у няня вынашивает коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Продолжительность: 79 мин

Сценарий: Андрей Липов, Василий Свиридов

В ролях: Милана Хаметова, DAVA, Равшана Куркова, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Александр Головин, Дмитрий Калихов, Ксения Новикова, Сергей Пукита

Музыка: Виталий Балдыч