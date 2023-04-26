(Не)идеальные роботы
Режиссер:Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.
Чарльз — ловелас, Элэйн — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются. Когда каждый должен получить свое (Чарльз — ночь любви, а Элэйн — деньги), отлаженная система дает сбой. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элэйн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Энтони Хайнс, Каспер Кристенсен, Роберт Шекли
В ролях:Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд, Пол Юревич, Дэвид Грант Райт, Эмануэла Постаккини, Челси Эдмундсон, Кристофер Дж. Буззел, Саманта Эшли
В ролях:Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд, Пол Юревич, Дэвид Грант Райт, Эмануэла Постаккини, Челси Эдмундсон, Кристофер Дж. Буззел, Саманта Эшли
Производство:США
Дата релиза:26 апреля 2023
Дата релиза:26 апреля 2023
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