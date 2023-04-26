(Не)идеальные роботы

Режиссер: Каспер Кристенсен, Энтони Хайнс

Жанры: Фантастика, Комедия, Мелодрама.

Чарльз — ловелас, Элэйн — охотница за деньгами состоятельных мужчин. Чтобы эффективнее достигать своих целей, они незаконным путем покупают себе роботов-двойников, которые делают за них всю предварительную работу по соблазнению клиентов. Однажды их пути пересекаются. Когда каждый должен получить свое (Чарльз — ночь любви, а Элэйн — деньги), отлаженная система дает сбой. Их копии влюбляются друг в друга и решают сбежать. Чтобы не оказаться за решёткой, Элэйн и Чарльзу придется объединиться и отправиться в погоню за своими двойниками-роботами.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Энтони Хайнс, Каспер Кристенсен, Роберт Шекли

В ролях: Шейлин Вудли, Джек Уайтхолл, Пол Руст, Николас Рутерфорд, Пол Юревич, Дэвид Грант Райт, Эмануэла Постаккини, Челси Эдмундсон, Кристофер Дж. Буззел, Саманта Эшли

