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Не дыши: Начало

Режиссер:Лаки Макки
Жанры: Триллер.

Странный старик живёт в одиноком домике в лесной глуши. Однажды к нему забредает заблудившийся любитель пеших походов и сразу же вызывает у хозяина дома подозрения. Старик наставляет на незваного гостя ружьё и начинает расспрашивать.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джоэль Вич
В ролях:Стивен Лэнг, Марк Сентер, Патрик Дарро, Лиана Райт-Марк
Музыка:Джо Крэймер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 10 по 11 ноября
22:00 (300)
c 12 по 13 ноября
22:00 (330)

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