Не дыши: Начало
Режиссер:Лаки Макки
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Странный старик живёт в одиноком домике в лесной глуши. Однажды к нему забредает заблудившийся любитель пеших походов и сразу же вызывает у хозяина дома подозрения. Старик наставляет на незваного гостя ружьё и начинает расспрашивать.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джоэль Вич
В ролях:Стивен Лэнг, Марк Сентер, Патрик Дарро, Лиана Райт-Марк
Музыка:Джо Крэймер
В ролях:Стивен Лэнг, Марк Сентер, Патрик Дарро, Лиана Райт-Марк
Музыка:Джо Крэймер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!