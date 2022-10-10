Не дыши: Начало

Режиссер: Лаки Макки

Жанры: Триллер.

Странный старик живёт в одиноком домике в лесной глуши. Однажды к нему забредает заблудившийся любитель пеших походов и сразу же вызывает у хозяина дома подозрения. Старик наставляет на незваного гостя ружьё и начинает расспрашивать.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джоэль Вич

В ролях: Стивен Лэнг, Марк Сентер, Патрик Дарро, Лиана Райт-Марк

Музыка: Джо Крэймер