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Не дыши 2

Режиссер:Родольфо Саягес
Жанры: Триллер, Ужасы.

Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Федерико Альварес, Родольфо Саягес
В ролях:Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Мэдлин Грэйс, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Диана Бабницова, Адам Янг, Кристиан Сахиа
Музыка:Роке Баньос
Производство:США, Сербия
Ограничения:18+
Дата релиза:12 августа 2021
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Мираж СинемаКинозал №1
c 12 по 13 августа
21:35 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 15 августа
17:40 (300 р.)
22:45 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 12 по 13 августа
13:50 (200 р.)
18:40 (300 р.)
20:50 (300 р.)
c 14 по 15 августа
13:50 (300 р.)
18:40 (300 р.)
20:50 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 12 по 13 августа
20:15 (от 130 р.)
c 14 по 15 августа
18:35 (от 160 р.)
16 августа
18:35 (от 130 р.)
17 августа
18:35 (от 150 р.)
18 августа
18:35 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 12 по 13 августа
20:20 (от 130 р.)
c 14 по 15 августа
18:35 (от 160 р.)
16 августа
18:35 (от 130 р.)
17 августа
18:35 (от 150 р.)
18 августа
18:35 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
13 августа
23:00 (от 130 р.)
14 августа
23:00 (от 160 р.)

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