Не дыши 2

Режиссер: Родольфо Саягес

Жанры: Триллер, Ужасы.

Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Федерико Альварес, Родольфо Саягес

В ролях: Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Мэдлин Грэйс, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Диана Бабницова, Адам Янг, Кристиан Сахиа

Музыка: Роке Баньос