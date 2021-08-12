Не дыши 2
Режиссер:Родольфо Саягес
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман обрел покой и утешение, но оказалось, что от прошлых грехов так просто не убежишь.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Федерико Альварес, Родольфо Саягес
В ролях:Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Мэдлин Грэйс, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Диана Бабницова, Адам Янг, Кристиан Сахиа
Музыка:Роке Баньос
В ролях:Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Мэдлин Грэйс, Рокки Уильямс, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Стеффан Родри, Диана Бабницова, Адам Янг, Кристиан Сахиа
Музыка:Роке Баньос
Производство:США, Сербия
Ограничения:18+
Дата релиза:12 августа 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:12 августа 2021
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