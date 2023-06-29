Назад к динозаврам

Режиссер: Аристоменис Цирбас

Жанры: Фантастика, Семейный.

Джейсон и Лара обнаруживают в лесу таинственный летательный аппарат. Оказывается, это не просто корабль пришельцев, но и машина времени. Теперь друзьям предстоит отправиться в захватывающее путешествие сквозь пространство и время, а ещё побороться за выживание среди динозавров и за возможность вернуться домой.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Аристоменис Цирбас

В ролях: Софиан Оленюк, Лола Россиньоль-Артс, Натаниэль Амранян, Мишель Перрон, Патриша Саммерсетт, Эрик Дэвис, Мелисса Картер, Майкл Бродерик, Аристоменис Цирбас

Музыка: Матео Мессина