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Наполеон

Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Драма, Историческая драма, История, Военный.

История тяжёлого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с любовью всей жизни — Жозефиной.

Продолжительность:158 мин
Сценарий:Дэвид Скарпа
В ролях:Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис, Бен Майлз, Риана Дьюс, Людивин Санье, Эдуар Филиппонна
Музыка:Мартин Фиппс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 1 по 3 декабря
18:00 (550)
21:00 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 2 по 3 декабря
18:00 (550)
21:00 (550)
c 4 по 6 декабря
18:00 (450)
21:00 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 2 по 3 декабря
13:15 (330)
16:10 (360)
19:05 (380)
22:00 (380)
c 4 по 6 декабря
13:15 (200)
16:10 (250)
19:05 (300)
22:00 (300)

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