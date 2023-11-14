Наполеон
Режиссер:Ридли Скотт
Жанры: Драма, Историческая драма, История, Военный.
Жанры: Драма, Историческая драма, История, Военный.
История тяжёлого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с любовью всей жизни — Жозефиной.
Продолжительность:158 мин
Сценарий:Дэвид Скарпа
В ролях:Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис, Бен Майлз, Риана Дьюс, Людивин Санье, Эдуар Филиппонна
Музыка:Мартин Фиппс
В ролях:Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис, Бен Майлз, Риана Дьюс, Людивин Санье, Эдуар Филиппонна
Музыка:Мартин Фиппс
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2023
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