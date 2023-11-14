Наполеон Режиссер: Ридли Скотт

Жанры: Драма, Историческая драма, История, Военный. История тяжёлого пути Бонапарта к власти через призму его изменчивых отношений с любовью всей жизни — Жозефиной. Продолжительность: 158 мин Сценарий: Дэвид Скарпа

В ролях: Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис, Бен Майлз, Риана Дьюс, Людивин Санье, Эдуар Филиппонна

Музыка: Мартин Фиппс Производство: Великобритания, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 14 ноября 2023

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