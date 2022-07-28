Нахимовцы
Режиссер:Олег Штром
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
История о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец — бравый морской капитан — мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Игорь Евсюков, Виктор Мельников, Кирилл Кондратов
В ролях:Даниил Ходунов, Никита Ходунов, Василиса Шакунова, Андрей Мерзликин, Ольга Павловец, Анна Алексахина, Иван Батарев, Сергей Маркеев, Дмитрий Олареску, Алексей Тимофеев
Музыка:Алексей Шелыгин
В ролях:Даниил Ходунов, Никита Ходунов, Василиса Шакунова, Андрей Мерзликин, Ольга Павловец, Анна Алексахина, Иван Батарев, Сергей Маркеев, Дмитрий Олареску, Алексей Тимофеев
Музыка:Алексей Шелыгин
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:28 июля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:28 июля 2022
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