159876

Начать сначала

Режиссер:Ирина Гобозашвили
Жанры: Драма.

Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Ирина Гобозашвили
В ролях:Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова, Адам Нехай, Виктор Овсянников, Эмилия Шевчук, Иван Шаповалов, Марсель Бакаев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 сентября 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 8 по 9 сентября
18:35 (300)
c 10 по 11 сентября
18:35 (330)
c 12 по 13 сентября
18:35 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
8 сентября
18:40 (от 160 р.)
9 сентября
18:40 (от 180 р.)
10 сентября
20:00 (от 210 р.)
11 сентября
20:15 (от 210 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 8 по 11 сентября
14:55 (400)
c 12 по 13 сентября
14:55 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?