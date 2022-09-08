Начать сначала

Режиссер: Ирина Гобозашвили

Жанры: Драма.

Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Ирина Гобозашвили

В ролях: Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова, Адам Нехай, Виктор Овсянников, Эмилия Шевчук, Иван Шаповалов, Марсель Бакаев

