Начать сначала
Режиссер:Ирина Гобозашвили
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала — стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда — это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Ирина Гобозашвили
В ролях:Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова, Адам Нехай, Виктор Овсянников, Эмилия Шевчук, Иван Шаповалов, Марсель Бакаев
В ролях:Владимир Сычев, Алексей Шевченков, Ольга Хохлова, Владимир Стеклов, Елена Бирюкова, Адам Нехай, Виктор Овсянников, Эмилия Шевчук, Иван Шаповалов, Марсель Бакаев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:08 сентября 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:08 сентября 2022
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