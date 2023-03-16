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На солнце, вдоль рядов кукурузы

Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Драма, Приключения.

Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Алексей Гравицкий
В ролях:Егор Бероев, Полина Максимова, Грант Тохатян, Лиза Моряк, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Ксения Алферова, Дмитрий Власкин, Артем Алексеев, Дмитрий Колчин
Музыка:Манук Казарян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 марта 2023
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ГалактикаЗал 2
c 23 по 24 марта
10:10 (230)
c 25 по 26 марта
10:10 (290)
c 27 по 29 марта
10:10 (230)
ГалактикаЗал 4
c 23 по 24 марта
00:00 (480)
25 марта
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26 марта
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00:00 (480)
c 28 по 29 марта
21:40 (480)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 23 по 24 марта
13:10 (200)
c 25 по 26 марта
13:10 (300)
ГалактикаЗал 3
24 марта
22:45 (410)
25 марта
22:45 (410)
26 марта
22:45 (410)
27 марта
22:45 (360)
28 марта
22:45 (360)
29 марта
22:45 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
24 марта
20:25 (300)
22:20 (300)
c 25 по 26 марта
20:25 (330)
22:20 (330)

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