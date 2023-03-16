На солнце, вдоль рядов кукурузы

Режиссер: Сарик Андреасян

Жанры: Драма, Приключения.

Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Алексей Гравицкий

В ролях: Егор Бероев, Полина Максимова, Грант Тохатян, Лиза Моряк, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Ксения Алферова, Дмитрий Власкин, Артем Алексеев, Дмитрий Колчин

Музыка: Манук Казарян