На солнце, вдоль рядов кукурузы
Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Драма, Приключения.
Жанры: Драма, Приключения.
Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем. Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Алексей Гравицкий
В ролях:Егор Бероев, Полина Максимова, Грант Тохатян, Лиза Моряк, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Ксения Алферова, Дмитрий Власкин, Артем Алексеев, Дмитрий Колчин
Музыка:Манук Казарян
В ролях:Егор Бероев, Полина Максимова, Грант Тохатян, Лиза Моряк, Марк Богатырев, Михаил Тарабукин, Ксения Алферова, Дмитрий Власкин, Артем Алексеев, Дмитрий Колчин
Музыка:Манук Казарян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:16 марта 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:16 марта 2023
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