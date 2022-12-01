На ощупь
Режиссер:Антон Мусс
Жанры: Драма, Триллер, Приключения.
Жанры: Драма, Триллер, Приключения.
У Виктора проблемы: с сыном, с работой, с совестью, и единственный выход — сбежать в свой уединенный загородный дом. Но там ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение. Теперь Виктор должен не просто выживать в полном опасностей диком лесу, но и противостоять собственным страхам и одиночеству.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Антон Мусс
В ролях:Дмитрий Нагиев, Владислав Ценёв, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов, Михаил Дорожкин, Сергей Тезов, Анна Соловейчик
Музыка:Марк Дорбский
В ролях:Дмитрий Нагиев, Владислав Ценёв, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов, Михаил Дорожкин, Сергей Тезов, Анна Соловейчик
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 декабря 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:01 декабря 2022
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