На ощупь

Режиссер: Антон Мусс

Жанры: Драма, Триллер, Приключения.

У Виктора проблемы: с сыном, с работой, с совестью, и единственный выход — сбежать в свой уединенный загородный дом. Но там ему предстоит еще более суровое испытание: из-за несчастного случая на охоте он теряет зрение. Теперь Виктор должен не просто выживать в полном опасностей диком лесу, но и противостоять собственным страхам и одиночеству.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Антон Мусс

В ролях: Дмитрий Нагиев, Владислав Ценёв, Михаил Горевой, Михаил Евланов, Дарья Войновская, София Сальман, Данила Шевцов, Михаил Дорожкин, Сергей Тезов, Анна Соловейчик

Музыка: Марк Дорбский