На игле Режиссер: Дэнни Бойл

Жанры: Драма, Криминал. История четырёх друзей-наркоманов в Эдинбурге 1990-х годов. Кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем, как достать очередную дозу. Продолжительность: 93 мин Сценарий: Джон Ходж, Ирвин Уэлш

В ролях: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Питер Муллан, Джеймс Космо, Айлин Николас, Сьюзэн Видлер

Производство: Великобритания

Ограничения: 18+

Дата релиза: 15 июля 2021

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