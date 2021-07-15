На игле
Режиссер:Дэнни Бойл
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
История четырёх друзей-наркоманов в Эдинбурге 1990-х годов. Кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем, как достать очередную дозу.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Джон Ходж, Ирвин Уэлш
В ролях:Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Питер Муллан, Джеймс Космо, Айлин Николас, Сьюзэн Видлер
В ролях:Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Питер Муллан, Джеймс Космо, Айлин Николас, Сьюзэн Видлер
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июля 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:15 июля 2021
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