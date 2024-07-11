163116

На гребне волны. Возвращение

Режиссер:Клив Флёри
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.

Шон берет своих друзей в путешествие на любимый пляж своего покойного отца-серфера. Но друг Шона, торгующий наркотиками, вынуждает его пойти на последнее дело — украсть партию героина у местного мафиози.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Филлип Авалон, Greg Clayton
В ролях:Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Jonathan Weir, Стив Нейшн, Алекс Флери, Дэвид Е. Вудли, Филлип Авалон, Микаэла Брэдшоу
Музыка:Марк Д’Анджело
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 11 по 14 июля
20:40 (420)
c 15 по 16 июля
20:40 (370)
17 июля
20:40 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 11 по 14 июля
15:50 (450)
c 15 по 16 июля
15:50 (350)
17 июля
15:50 (350)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?