На гребне волны. Возвращение
Режиссер:Клив Флёри
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.
Шон берет своих друзей в путешествие на любимый пляж своего покойного отца-серфера. Но друг Шона, торгующий наркотиками, вынуждает его пойти на последнее дело — украсть партию героина у местного мафиози.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Филлип Авалон, Greg Clayton
В ролях:Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Jonathan Weir, Стив Нейшн, Алекс Флери, Дэвид Е. Вудли, Филлип Авалон, Микаэла Брэдшоу
Музыка:Марк Д’Анджело
В ролях:Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Jonathan Weir, Стив Нейшн, Алекс Флери, Дэвид Е. Вудли, Филлип Авалон, Микаэла Брэдшоу
Музыка:Марк Д’Анджело
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:11 июля 2024
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