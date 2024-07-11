На гребне волны. Возвращение Режиссер: Клив Флёри

Жанры: Боевик, Детектив, Криминал. Шон берет своих друзей в путешествие на любимый пляж своего покойного отца-серфера. Но друг Шона, торгующий наркотиками, вынуждает его пойти на последнее дело — украсть партию героина у местного мафиози. Продолжительность: 88 мин Сценарий: Филлип Авалон, Greg Clayton

В ролях: Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Jonathan Weir, Стив Нейшн, Алекс Флери, Дэвид Е. Вудли, Филлип Авалон, Микаэла Брэдшоу

Музыка: Марк Д’Анджело Производство: Австралия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 11 июля 2024

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