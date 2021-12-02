На близком расстоянии

Режиссер: Григорий Добрыгин

Жанры: Драма.

Известная актриса Инга в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, правда, с одним условием.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Антон Яруш, Григорий Добрыгин

В ролях: Ксения Раппопорт, Нурбол Кайратбек, Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Айтунук Зулпукарова Никита Таддеи, Олег Глушков

Музыка: Игорь Вдовин