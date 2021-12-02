На близком расстоянии
Режиссер:Григорий Добрыгин
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Известная актриса Инга в разгар пандемии находит у себя под дверью курьера, мигранта из Средней Азии — он без сознания. Рискуя заболеть, Инга оставляет юношу у себя, правда, с одним условием.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Антон Яруш, Григорий Добрыгин
В ролях:Ксения Раппопорт, Нурбол Кайратбек, Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Айтунук Зулпукарова Никита Таддеи, Олег Глушков
Музыка:Игорь Вдовин
В ролях:Ксения Раппопорт, Нурбол Кайратбек, Петр Рыков, Виктория Мирошниченко, Айтунук Зулпукарова Никита Таддеи, Олег Глушков
Музыка:Игорь Вдовин
Производство:Россия, Литва
Ограничения:12+
Дата релиза:02 декабря 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:02 декабря 2021
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