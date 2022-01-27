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Мы - монстры! 2

Режиссер:Хольгер Таппе
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии НЕ молодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

Продолжительность:90 мин
Сценарий: Керсти Фалкус, Абрахам Кац, Давид Сафир
В ролях:Эмили Кэри, Джейсон Айзекс, Райнер Фритцше, Бернхард Вёглер, Marius Claren, Итан Раус Ник Фрост, Эмили Уотсон, Rebecca Kamp, Эмма Тейт
Музыка: Apollon de Moura, Адриан Гуче, Jascha Heidicke
Производство:Германия, Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:27 января 2022
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