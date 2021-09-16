My Little Pony: Новое поколение

Режиссер: Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Возраст: Детям.

Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена — у этого волшебного мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Тим Салливан, Джиллиан Берроу, Роберт Каллен

В ролях: Ванесса Энн Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Джейн Краковски, Элизабет Перкинс, Майкл МакКин, Кен Жонг, Фил ЛаМарр, Лайза Коши

