My Little Pony: Новое поколение
Режиссер:Роберт Каллен, Хосе Луис Уча, Марк Фаттибене
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Не все прекрасно в яркой стране пони: Эквестрию покинула магия, вместо дружбы и гармонии здесь теперь царят тревога и недоверие, а пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена — у этого волшебного мира есть надежда! Вместе с единорожкой Иззи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения, удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию!
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Тим Салливан, Джиллиан Берроу, Роберт Каллен
В ролях:Ванесса Энн Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Джейн Краковски, Элизабет Перкинс, Майкл МакКин, Кен Жонг, Фил ЛаМарр, Лайза Коши
В ролях:Ванесса Энн Хадженс, Кимико Гленн, Джеймс Марсден, София Карсон, Джейн Краковски, Элизабет Перкинс, Майкл МакКин, Кен Жонг, Фил ЛаМарр, Лайза Коши
Производство:США, Ирландия, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:16 сентября 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:16 сентября 2021
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