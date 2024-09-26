Мужское слово

Режиссер: Сарик Андреасян

Жанры: Драма, Триллер, Криминал.

После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно. Тогда Андрей завозит каталку с Ильей, подключенным к аппарату, в первую попавшуюся палату, баррикадирует дверь, и, угрожая ружьем, захватывает в заложники врача и медсестру. Андрей дал сыну мужское слово, что спасет его, и он свое слово сдержит.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Сергей Волков

В ролях: Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова

Музыка: Марк Дорбский