Мужское слово
Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал.
После несчастного случая десятилетний Илья впадает в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает, что мальчика придется отключать от аппарата подержания жизнедеятельности — таков закон. Андрей предлагает деньги, пытается убедить врача, что нужно подождать, но все бесполезно. Тогда Андрей завозит каталку с Ильей, подключенным к аппарату, в первую попавшуюся палату, баррикадирует дверь, и, угрожая ружьем, захватывает в заложники врача и медсестру. Андрей дал сыну мужское слово, что спасет его, и он свое слово сдержит.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Сергей Волков
В ролях:Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова
Музыка:Марк Дорбский
В ролях:Павел Прилучный, Марк Андреасян, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич, Евгений Шириков, Валерия Богданова, Анастасия Крылова
Музыка:Марк Дорбский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2024
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