Мужчина к Новому Году

Режиссер: Андрей Носков

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Лера успешна, красива и умна, но одинока. В отношениях с мужчинами она предпочитает руководствоваться советами подруг. Поэтому, разорвав очередные «зависшие» взаимоотношения, Лера спорит, что сможет найти мужчину мечты к Новому году. Есть лишь одно но: до праздника осталась неделя.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Ангелина Дебор, Диана Белова, Андрей Носков

В ролях: Кира Кауфман, Кристина Кузьмина, Илья Носков, Андрей Носков, Сергей Перегудов, Ангелина Дебор, Роберто Флейтес, Алексей Воскресенский

