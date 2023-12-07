Мужчина к Новому Году
Режиссер:Андрей Носков
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Лера успешна, красива и умна, но одинока. В отношениях с мужчинами она предпочитает руководствоваться советами подруг. Поэтому, разорвав очередные «зависшие» взаимоотношения, Лера спорит, что сможет найти мужчину мечты к Новому году. Есть лишь одно но: до праздника осталась неделя.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Ангелина Дебор, Диана Белова, Андрей Носков
В ролях:Кира Кауфман, Кристина Кузьмина, Илья Носков, Андрей Носков, Сергей Перегудов, Ангелина Дебор, Роберто Флейтес, Алексей Воскресенский
В ролях:Кира Кауфман, Кристина Кузьмина, Илья Носков, Андрей Носков, Сергей Перегудов, Ангелина Дебор, Роберто Флейтес, Алексей Воскресенский
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2023
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