Мумиёшки
Режиссер:Хуан Хесус Гарсиа Галоча
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.
Египетские мумии живут под землей в секретном городе, который является точным отражением Древнего Египта времен фараонов. Три мумии — принцесса, бывший возничий и его младший брат вместе со своим домашним крокодилом попадают в забавное приключение, в ходе которого они случайно попадают в современный Лондон, где попытаются найти древнее кольцо, украденное археологом, лордом Карнаби.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Хавьер Лопез Баррейра, Хорди Гасуль
В ролях:Ана Эстер Альборг, Розер Альдабо Арнау, Оскар Барберан, Франческ Бельда, Пилар Эстерас Казанова, Роберто Куэнка Мартинес, Алеикс Эстаделла, Луис Торреллес Галлего, Хоан Карлес Густемс, Хосе Луис Медиавилья
Музыка:Фернандо Веласкес
В ролях:Ана Эстер Альборг, Розер Альдабо Арнау, Оскар Барберан, Франческ Бельда, Пилар Эстерас Казанова, Роберто Куэнка Мартинес, Алеикс Эстаделла, Луис Торреллес Галлего, Хоан Карлес Густемс, Хосе Луис Медиавилья
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:Испания, США
Ограничения:0+
Дата релиза:05 января 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:05 января 2023
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