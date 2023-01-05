Мумиёшки

Режиссер: Хуан Хесус Гарсиа Галоча

Жанры: Комедия, Анимация, Семейный.

Египетские мумии живут под землей в секретном городе, который является точным отражением Древнего Египта времен фараонов. Три мумии — принцесса, бывший возничий и его младший брат вместе со своим домашним крокодилом попадают в забавное приключение, в ходе которого они случайно попадают в современный Лондон, где попытаются найти древнее кольцо, украденное археологом, лордом Карнаби.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Хавьер Лопез Баррейра, Хорди Гасуль

В ролях: Ана Эстер Альборг, Розер Альдабо Арнау, Оскар Барберан, Франческ Бельда, Пилар Эстерас Казанова, Роберто Куэнка Мартинес, Алеикс Эстаделла, Луис Торреллес Галлего, Хоан Карлес Густемс, Хосе Луис Медиавилья

Музыка: Фернандо Веласкес