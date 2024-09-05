Мульт в кино. Выпуск 173

Режиссер: Дмитрий Илюшин, Алина Золотарева

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Кеша будет указывать кому чем заниматься, Катя и Эф узнают много интересного о профессиях, девочки из Сказочного патруля выяснят, у кого Волшебный камень, кошечки и собачки расскажут, почему врать — нехорошо, а Василиса из Чик-Чирикино — почему надо оставаться собой.

Продолжительность: 48 мин