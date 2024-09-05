Мульт в кино. Выпуск 173
Режиссер:Дмитрий Илюшин, Алина Золотарева
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Кеша будет указывать кому чем заниматься, Катя и Эф узнают много интересного о профессиях, девочки из Сказочного патруля выяснят, у кого Волшебный камень, кошечки и собачки расскажут, почему врать — нехорошо, а Василиса из Чик-Чирикино — почему надо оставаться собой.
Продолжительность:48 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:05 сентября 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:05 сентября 2024
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