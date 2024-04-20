МУЛЬТ в кино. Выпуск №168. Идем на пикник
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Весна в самом разгаре, солнышко пригревает, почки распускаются, а Росинка, Умыч и Непоседус собрались на природу, чтобы устроить пикник. Только ребята решили хорошенько повеселиться, как на Непоседуса напала змея!
Продолжительность:45 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:20 апреля 2024
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