МУЛЬТ в кино. Выпуск №168. Идем на пикник

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Весна в самом разгаре, солнышко пригревает, почки распускаются, а Росинка, Умыч и Непоседус собрались на природу, чтобы устроить пикник. Только ребята решили хорошенько повеселиться, как на Непоседуса напала змея! Продолжительность: 45 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 20 апреля 2024

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