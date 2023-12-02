МУЛЬТ в кино. Выпуск №163
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Кошечки-собачки построят пряничный домик и споют одну из своих милых песен, Тима и Тома захотят выиграть в конкурсе на лучший снежный городок, в ДиноСити станцуют трендовый динотанец, а «Сказочный патруль» узнают секрет ларца с Волшебным лунным камнем. «МУЛЬТ в кино. Выпуск 163. 2024 повода улыбнуться» — в кинотеатрах с 2 декабря!
Продолжительность:45 мин
Производство:Россия
Дата релиза:02 декабря 2023
Дата релиза:02 декабря 2023
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