МУЛЬТ в кино. Выпуск №162



Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Кошечки-собачки расскажут, почему не нужно верить в приметы, Катя и Эф узнают, какие бывают микробы, Тима и Тома расскажут о важности завтракать, в ДиноСити маленький динозаврик устроит настоящий переполох, а «Сказочный патруль» начнут следить за Котом Учёным. «МУЛЬТ в кино. Выпуск 162. Смейтесь на здоровье!» — в кинотеатрах с 4 ноября!

Продолжительность: 48 мин