МУЛЬТ в кино. Выпуск №162
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Кошечки-собачки расскажут, почему не нужно верить в приметы, Катя и Эф узнают, какие бывают микробы, Тима и Тома расскажут о важности завтракать, в ДиноСити маленький динозаврик устроит настоящий переполох, а «Сказочный патруль» начнут следить за Котом Учёным. «МУЛЬТ в кино. Выпуск 162. Смейтесь на здоровье!» — в кинотеатрах с 4 ноября!
Продолжительность:48 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 ноября 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:04 ноября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!