МУЛЬТ в кино. Выпуск №161
Режиссер:Алексей Миронов, Рафаэль Тер-Саргсян, Ашот Мефодин
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Кошечки-собачки будут участвовать в спортивных соревнованиях, Катя и Эф узнают, как видят разные животные, Тима и Тома расскажут, что такое медвежья услуга, Стрелка на Луне будет видеть великанов, а Морок случайно сломает гитару Вари.
Продолжительность:48 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:07 октября 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:07 октября 2023
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