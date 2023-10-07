МУЛЬТ в кино. Выпуск №161

Режиссер: Алексей Миронов, Рафаэль Тер-Саргсян, Ашот Мефодин

Жанры: Анимация.

Кошечки-собачки будут участвовать в спортивных соревнованиях, Катя и Эф узнают, как видят разные животные, Тима и Тома расскажут, что такое медвежья услуга, Стрелка на Луне будет видеть великанов, а Морок случайно сломает гитару Вари.

Продолжительность: 48 мин