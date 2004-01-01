МУЛЬТ в кино. Выпуск №160

Режиссер: Рафаэль Тер-Саргсян, Лидия Чежина, Марина Шарова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Кошечки-собачки выберут, кто поедет на школьную олимпиаду, Катя и Эф узнают, как появляются на свет животные, Тима и Тома расскажут, что ошибаться — это не страшно, девочки из «Сказочного патруля» наведут порядок в Мышкине, а сержант Бонни займётся искусством.

Продолжительность: 48 мин

Сценарий: Олег Берков-Синюков, Татьяна Авилова, Юлия Иванова

