МУЛЬТ в кино. Выпуск №160
Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Лидия Чежина, Марина Шарова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Кошечки-собачки выберут, кто поедет на школьную олимпиаду, Катя и Эф узнают, как появляются на свет животные, Тима и Тома расскажут, что ошибаться — это не страшно, девочки из «Сказочного патруля» наведут порядок в Мышкине, а сержант Бонни займётся искусством.
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Олег Берков-Синюков, Татьяна Авилова, Юлия Иванова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Ограничения:0+
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