МУЛЬТ в кино. Выпуск №159
Режиссер:Роман Сафаров, Андрей Бахурин, Андрей Рубецкой
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Кошечки-собачки расскажут, как победить плохое настроение, Катя и Эф узнают новое про космос, Белка и Стрелка спасут коллегу, а Тима и Тома встретят бабушку и дедушку.
Продолжительность:36 мин
Ограничения:0+
Дата релиза:12 августа 2023
Дата релиза:12 августа 2023
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