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МУЛЬТ в кино. Выпуск №159

Режиссер:Роман Сафаров, Андрей Бахурин, Андрей Рубецкой
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Кошечки-собачки расскажут, как победить плохое настроение, Катя и Эф узнают новое про космос, Белка и Стрелка спасут коллегу, а Тима и Тома встретят бабушку и дедушку.

Продолжительность:36 мин
Ограничения:0+
Дата релиза:12 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 10 по 11 августа
11:20 (150)
12 августа
11:20 (250)

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