МУЛЬТ в кино. Выпуск №159 Режиссер: Роман Сафаров, Андрей Бахурин, Андрей Рубецкой

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Кошечки-собачки расскажут, как победить плохое настроение, Катя и Эф узнают новое про космос, Белка и Стрелка спасут коллегу, а Тима и Тома встретят бабушку и дедушку. Продолжительность: 36 мин Ограничения: 0+

Дата релиза: 12 августа 2023

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