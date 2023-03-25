МУЛЬТ в кино. Выпуск №154 Режиссер: Владимир Ли, Роман Сафаров, Екатерина Полякова

Жанры: Анимация. Ми-ми-мишки придумают странные правила, Катя и Эф отправятся в микромиры, кошечки и собачки споют песенку про день рождения, монсики придумают храбрую песню, Чуч-Мяуч наколдует невесомость, а девочки из «Сказочного патруля» выйдут на работу. «МУЛЬТ в кино. Продолжительность: 34 мин Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 25 марта 2023

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!