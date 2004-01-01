МУЛЬТ в кино. Выпуск №153 Режиссер: Мария Коршунова, Лидия Чежина, Олег Зайцев

Жанры: Анимация. Ми-ми-мишки напишут картину, Катя и Эф узнают, кто самый большой среди животных, монсики будут учиться шевелить ушами, Белка и Стрелка — спасаться от радиации, а девочки из «Сказочного патруля» получат новое задание. Продолжительность: 42 мин Сценарий: Алексей Кобзистый, Вера Мякишева, Олег Козырев

Производство: Россия

Ограничения: 0+



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