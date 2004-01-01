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МУЛЬТ в кино. Выпуск №153

Режиссер:Мария Коршунова, Лидия Чежина, Олег Зайцев
Жанры: Анимация.

Ми-ми-мишки напишут картину, Катя и Эф узнают, кто самый большой среди животных, монсики будут учиться шевелить ушами, Белка и Стрелка — спасаться от радиации, а девочки из «Сказочного патруля» получат новое задание.

Продолжительность:42 мин
Сценарий:Алексей Кобзистый, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
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