МУЛЬТ в кино. Выпуск №153
Режиссер:Мария Коршунова, Лидия Чежина, Олег Зайцев
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Ми-ми-мишки напишут картину, Катя и Эф узнают, кто самый большой среди животных, монсики будут учиться шевелить ушами, Белка и Стрелка — спасаться от радиации, а девочки из «Сказочного патруля» получат новое задание.
Продолжительность:42 мин
Сценарий:Алексей Кобзистый, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Ограничения:0+
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