МУЛЬТ в кино. Выпуск №152

Режиссер: Полина Зубцова, Рафаэль Тер-Саргсян, Никита Погодаев

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Ми-ми-мишки найдут маяк, Катя и Эф узнают, кто самый сильный среди животных, черепашки придумают свою песню, кошечки и собачки узнают о работе диафильма, а потом споют песенку про учителей, а девочки из «Сказочного патруля» выступят на выпускном.

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Анастасия Соколова, Вера Мякишева, Олег Козырев

