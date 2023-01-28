МУЛЬТ в кино. Выпуск №152
Режиссер:Полина Зубцова, Рафаэль Тер-Саргсян, Никита Погодаев
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Ми-ми-мишки найдут маяк, Катя и Эф узнают, кто самый сильный среди животных, черепашки придумают свою песню, кошечки и собачки узнают о работе диафильма, а потом споют песенку про учителей, а девочки из «Сказочного патруля» выступят на выпускном.
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анастасия Соколова, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:28 января 2023
Ограничения:0+
Дата релиза:28 января 2023
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