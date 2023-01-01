МУЛЬТ в кино. Выпуск №151
Режиссер:Алексей Игнатов, Роман Сафаров, Алексей Лукьянчиков
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Кеша, Тучка и Лисичка будут встречать пришельцев, Катя и Эф узнают, как ведут себя растения, кошечки и собачки узнают о работе в огороде, Майя испечёт на волшебной кухне мандариновый торт, Снежка споёт о своих мечтах, а девочки из «Сказочного патруля» остановят Астера.
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Вера Мякишева, Татьяна Авилова, Лара Садовская
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:31 декабря 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:31 декабря 2022
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