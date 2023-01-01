МУЛЬТ в кино. Выпуск №151

Режиссер: Алексей Игнатов, Роман Сафаров, Алексей Лукьянчиков

Жанры: Анимация.

Кеша, Тучка и Лисичка будут встречать пришельцев, Катя и Эф узнают, как ведут себя растения, кошечки и собачки узнают о работе в огороде, Майя испечёт на волшебной кухне мандариновый торт, Снежка споёт о своих мечтах, а девочки из «Сказочного патруля» остановят Астера.

Продолжительность: 46 мин

Сценарий: Вера Мякишева, Татьяна Авилова, Лара Садовская

