МУЛЬТ в кино. Выпуск №155

Режиссер: Рафаэль Тер-Саргсян, Елизавета Крупнова, Галина Шахова

Жанры: Анимация.

В выпуске ми-ми-мишки сконструируют паровоз, Катя и Эф узнают, какие сигналы существуют в животном мире, кошечки и собачки станут курьерами, Мяуч отправится к бабушке, на лунной базе Веня и Бонни выяснят, кто лучший бойскаут, а девочки из «Сказочного патруля» начнут расследование о пропаже Волшебного камня.

Продолжительность: 50 мин

Сценарий: Алексей Осин, Вера Мякишева, Татьяна Авилова

