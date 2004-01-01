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МУЛЬТ в кино. Выпуск №155

Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Елизавета Крупнова, Галина Шахова
Жанры: Анимация.

В выпуске ми-ми-мишки сконструируют паровоз, Катя и Эф узнают, какие сигналы существуют в животном мире, кошечки и собачки станут курьерами, Мяуч отправится к бабушке, на лунной базе Веня и Бонни выяснят, кто лучший бойскаут, а девочки из «Сказочного патруля» начнут расследование о пропаже Волшебного камня.

Продолжительность:50 мин
Сценарий:Алексей Осин, Вера Мякишева, Татьяна Авилова
Производство:Россия
Ограничения:0+
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