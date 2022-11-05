МУЛЬТ в кино. Выпуск №149 Режиссер: Владимир Ли, Лидия Чежина, Александра Карпунина

Жанры: Анимация. Саня и Соня сильно поссорятся, Катя и Эф отправятся искать надёжный дом, кошечки и собачки сошьют покрывало, черепашки будут играть в пиратов, а девочки из «Сказочного патруля» спасут Мышкин от Снежной королевы. Продолжительность: 42 мин Сценарий: Олег Берков-Синюков, Роман Трамвай, Виктория Родионова

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 05 ноября 2022

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