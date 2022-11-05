МУЛЬТ в кино. Выпуск №149
Режиссер:Владимир Ли, Лидия Чежина, Александра Карпунина
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Саня и Соня сильно поссорятся, Катя и Эф отправятся искать надёжный дом, кошечки и собачки сошьют покрывало, черепашки будут играть в пиратов, а девочки из «Сказочного патруля» спасут Мышкин от Снежной королевы.
Продолжительность:42 мин
Сценарий:Олег Берков-Синюков, Роман Трамвай, Виктория Родионова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:05 ноября 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:05 ноября 2022
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