МУЛЬТ в кино. Выпуск №148

Режиссер: Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Алексей Миронов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В выпуске №148 ми-ми-мишки будут готовиться к Хэллоуину, Катя и Эф отправятся к самому центру Земли, кошечки и собачки расскажут, почему важно охранять природу, и споют песенку, Соня и Лёня узнают, куда исчезают разбросанные вещи, а девочки из Сказочного патруля будут бороться с Котом Баюном.

Сценарий: Анастасия Соколова, Вера Мякишева, Олег Козырев

