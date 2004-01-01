160110

МУЛЬТ в кино. Выпуск №148

Режиссер:Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Алексей Миронов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В выпуске №148 ми-ми-мишки будут готовиться к Хэллоуину, Катя и Эф отправятся к самому центру Земли, кошечки и собачки расскажут, почему важно охранять природу, и споют песенку, Соня и Лёня узнают, куда исчезают разбросанные вещи, а девочки из Сказочного патруля будут бороться с Котом Баюном.

Сценарий:Анастасия Соколова, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?