МУЛЬТ в кино. Выпуск №148
Режиссер:Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Алексей Миронов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В выпуске №148 ми-ми-мишки будут готовиться к Хэллоуину, Катя и Эф отправятся к самому центру Земли, кошечки и собачки расскажут, почему важно охранять природу, и споют песенку, Соня и Лёня узнают, куда исчезают разбросанные вещи, а девочки из Сказочного патруля будут бороться с Котом Баюном.
Сценарий:Анастасия Соколова, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Ограничения:0+
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