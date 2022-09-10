МУЛЬТ в кино. Выпуск №147
Режиссер:Полина Грекова, Рафаэль Тер-Саргсян, Алексей Миронов
Жанры: Анимация, Анимация.
Жанры: Анимация, Анимация.
В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» ми-ми-мишки будут придумывать челленджи, Катя и Эф узнают, как летают разные жители Земли, кошечки и собачки расскажут, как можно подружиться с мылом, и споют песенку, Майя с помощью волшебной кухни отправится в Древнюю Грецию, а девочки из Сказочного патруля будут ловить гремлина.
Продолжительность:44 мин
Сценарий:Станислав Михайлов-Нордэн, Вера Мякишева, Роман Трамвай
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 сентября 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:10 сентября 2022
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