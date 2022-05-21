МУЛЬТ в кино. Выпуск №143
Режиссер:Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Алина Золотарева
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Саня и Соня устроят концерт, Катя и Эф отправятся в космос, кошечки и собачки расскажут, почему нужно учиться, Лео и Тиг познакомятся с Духом раздора, а Сказочный патруль пойдут в парк ужасов.
Продолжительность:43 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Мария Мзокова, Роман Трамвай
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:21 мая 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:21 мая 2022
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