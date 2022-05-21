МУЛЬТ в кино. Выпуск №143

Режиссер: Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Алина Золотарева

Жанры: Анимация.

Саня и Соня устроят концерт, Катя и Эф отправятся в космос, кошечки и собачки расскажут, почему нужно учиться, Лео и Тиг познакомятся с Духом раздора, а Сказочный патруль пойдут в парк ужасов.

Продолжительность: 43 мин

Сценарий: Антон Ланшаков, Мария Мзокова, Роман Трамвай

