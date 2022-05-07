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МУЛЬТ в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек – это мульт

Режиссер:Мария Коршунова, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян
Жанры: Анимация.

В новом выпуске Лисичка сошьёт себе новый фартук, Катя и Эф узнают, как строят свои дома животные и птицы, кошечки и собачки будут спасать Дэна, Лео и Тиг попадут в Пещеру страха, а Сказочный патруль помогут Яге снова стать доброй.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Натела Рехвиашвили, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:07 мая 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 7 по 9 мая
11:10 (200)
10 мая
11:10 (200)

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