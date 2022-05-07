МУЛЬТ в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек – это мульт

Режиссер: Мария Коршунова, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян

Жанры: Анимация.

В новом выпуске Лисичка сошьёт себе новый фартук, Катя и Эф узнают, как строят свои дома животные и птицы, кошечки и собачки будут спасать Дэна, Лео и Тиг попадут в Пещеру страха, а Сказочный патруль помогут Яге снова стать доброй.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Антон Ланшаков, Натела Рехвиашвили, Олег Козырев

