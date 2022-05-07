МУЛЬТ в кино. Выпуск №142. Лучший мой подарочек – это мульт
Режиссер:Мария Коршунова, Роман Сафаров, Рафаэль Тер-Саргсян
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
В новом выпуске Лисичка сошьёт себе новый фартук, Катя и Эф узнают, как строят свои дома животные и птицы, кошечки и собачки будут спасать Дэна, Лео и Тиг попадут в Пещеру страха, а Сказочный патруль помогут Яге снова стать доброй.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Натела Рехвиашвили, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:07 мая 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:07 мая 2022
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