МУЛЬТ в кино. Выпуск №141
Режиссер:Роман Трамвай, Полина Зубцова, Антон Ланшаков
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Ми-ми-мишки проводят день без электричества, Катя и Эф ищут животных со сверхспособностями, Дэн и Роберт теряются в лесу, Лео и Тиг ищут Лунные яблоки, а Сказочный патруль разбирается с вредным Котом.
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Станислав Михайлов-Нордэн, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 апреля 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:23 апреля 2022
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