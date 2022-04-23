МУЛЬТ в кино. Выпуск №141 Режиссер: Роман Трамвай, Полина Зубцова, Антон Ланшаков

Жанры: Анимация. Ми-ми-мишки проводят день без электричества, Катя и Эф ищут животных со сверхспособностями, Дэн и Роберт теряются в лесу, Лео и Тиг ищут Лунные яблоки, а Сказочный патруль разбирается с вредным Котом. Продолжительность: 48 мин Сценарий: Станислав Михайлов-Нордэн, Вера Мякишева, Олег Козырев

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 23 апреля 2022

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