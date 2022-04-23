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МУЛЬТ в кино. Выпуск №141

Режиссер:Роман Трамвай, Полина Зубцова, Антон Ланшаков
Жанры: Анимация.

Ми-ми-мишки проводят день без электричества, Катя и Эф ищут животных со сверхспособностями, Дэн и Роберт теряются в лесу, Лео и Тиг ищут Лунные яблоки, а Сказочный патруль разбирается с вредным Котом.

Продолжительность:48 мин
Сценарий:Станислав Михайлов-Нордэн, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 апреля 2022
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