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МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики – детям!

Режиссер:Мария Коршунова, Рафаэль Тер-Саргсян, Ольга Михалева
Жанры: Анимация.

Саня и Соня узнают, что слово «пожалуйста» работает не всегда, Катя и Эф отправляются в Грузию, Кошечки и собачки пишут стихотворение для учительницы, Крутиксы ловят опасного Жаблоида, а Яра и Мила участвуют в конкурсе красоты.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Олег Веселов, Вера Мякишева, Анастасия Бессонова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:09 апреля 2022
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