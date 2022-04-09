МУЛЬТ в кино. Выпуск №140. Все мультики – детям!

Режиссер: Мария Коршунова, Рафаэль Тер-Саргсян, Ольга Михалева

Жанры: Анимация.

Саня и Соня узнают, что слово «пожалуйста» работает не всегда, Катя и Эф отправляются в Грузию, Кошечки и собачки пишут стихотворение для учительницы, Крутиксы ловят опасного Жаблоида, а Яра и Мила участвуют в конкурсе красоты.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Олег Веселов, Вера Мякишева, Анастасия Бессонова

