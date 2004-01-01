МУЛЬТ в кино. Выпуск №144

Режиссер: Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Юлия Мельникова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Кеша закажет телескоп и ещё миллион вещей, Катя и Эф узнают, умеют ли дружить животные, кошечки и собачки перепутают все самокаты, Лео и Тиг познакомятся с Духом урожая, а Сказочный патруль будут играть во флай-бол.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Антон Ланшаков, Олег Козырев, Анастасия Соколова

