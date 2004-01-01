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МУЛЬТ в кино. Выпуск №144

Режиссер:Алексей Игнатов, Роман Трамвай, Юлия Мельникова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Кеша закажет телескоп и ещё миллион вещей, Катя и Эф узнают, умеют ли дружить животные, кошечки и собачки перепутают все самокаты, Лео и Тиг познакомятся с Духом урожая, а Сказочный патруль будут играть во флай-бол.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Олег Козырев, Анастасия Соколова
Производство:Россия
Ограничения:0+
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