МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря Режиссер: Алексей Игнатов, Рафаэль Тер-Саргсян, Михаил Медведев

Жанры: Анимация. Пираты угонят корабль Ми-ми-мишек, Катя и Эф отправятся в Израиль, Кошечки и собачки узнают секрет дружбы на дороге, Лео и Тиг попадут в прошлое, а Аленка будет пытаться сама сдать экзамен. Продолжительность: 47 мин Сценарий: Антон Ланшаков, Анастасия Соколова, Роман Трамвай

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 26 марта 2022

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