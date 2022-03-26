МУЛЬТ в кино. Выпуск №139. Пираты мультяшного моря
Режиссер:Алексей Игнатов, Рафаэль Тер-Саргсян, Михаил Медведев
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Пираты угонят корабль Ми-ми-мишек, Катя и Эф отправятся в Израиль, Кошечки и собачки узнают секрет дружбы на дороге, Лео и Тиг попадут в прошлое, а Аленка будет пытаться сама сдать экзамен.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Анастасия Соколова, Роман Трамвай
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:26 марта 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:26 марта 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!