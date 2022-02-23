МУЛЬТ в кино. Выпуск №137
Режиссер:Полина Грекова, Алина Золотарева, Станислав Шахов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Кеша откроет пиццерию, Катя и Эф отправятся в Индию, Кошечки и собачки попробуют спасти шляпу, в Простоквашино заведётся почтовредитель, а Лео и Тиг выпустят джинна.
Продолжительность:42 мин
Сценарий:Натела Рехвиашвили, Вера Мякишева, Станислав Михайлов-Нордэн
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:23 февраля 2022
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