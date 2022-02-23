МУЛЬТ в кино. Выпуск №137 Режиссер: Полина Грекова, Алина Золотарева, Станислав Шахов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Кеша откроет пиццерию, Катя и Эф отправятся в Индию, Кошечки и собачки попробуют спасти шляпу, в Простоквашино заведётся почтовредитель, а Лео и Тиг выпустят джинна. Продолжительность: 42 мин Сценарий: Натела Рехвиашвили, Вера Мякишева, Станислав Михайлов-Нордэн

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 23 февраля 2022

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