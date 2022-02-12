МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек

Режиссер: Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Полина Грекова

Жанры: Анимация.

Ми-ми-мишки будут играть в прятки, Катя и Эф отправятся в Доминикану, Кошечки и собачки отправятся в космос, Лео и Тиг отпразднуют Хэллоуин, а Сказочный патруль отправятся в кошачье спа следить за Котом.

Продолжительность: 48 мин

Сценарий: Антон Ланшаков, Натела Рехвиашвили, Олег Синюков

