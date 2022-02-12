МУЛЬТ в кино. Выпуск №136. Для котиков и солнышек
Режиссер:Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Полина Грекова
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Ми-ми-мишки будут играть в прятки, Катя и Эф отправятся в Доминикану, Кошечки и собачки отправятся в космос, Лео и Тиг отпразднуют Хэллоуин, а Сказочный патруль отправятся в кошачье спа следить за Котом.
Продолжительность:48 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Натела Рехвиашвили, Олег Синюков
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:12 февраля 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:12 февраля 2022
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