МУЛЬТ в кино. Выпуск №135

Режиссер: Рафаэль Тер-Саргсян, Константин Муравьёв, Станислав Шахов

Жанры: Анимация.

Саня и Кеша превратят уборку снега в игру, Катя и Эф узнают, откуда берутся горы, Кошечки и Собачки научат полезной считалке, Лео и Тиг столкнутся с болотным монстром, а девочки из Сказочного патруля будут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Олег Синюков, Вера Мякишева, Мария Парфёнова

