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МУЛЬТ в кино. Выпуск №135

Режиссер:Рафаэль Тер-Саргсян, Константин Муравьёв, Станислав Шахов
Жанры: Анимация.

Саня и Кеша превратят уборку снега в игру, Катя и Эф узнают, откуда берутся горы, Кошечки и Собачки научат полезной считалке, Лео и Тиг столкнутся с болотным монстром, а девочки из Сказочного патруля будут участвовать в соревнованиях по фигурному катанию.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Олег Синюков, Вера Мякишева, Мария Парфёнова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:29 января 2022
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