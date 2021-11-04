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МУЛЬТ в кино. Выпуск №132. На дворе мультябрь

Режиссер:Мария Коршунова, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Кеша узнает, существуют ли русалки, Катя и Эф отправятся в Грецию, Мия поймёт, почему уроки нужно делать до игр, Тиг отправился к вулкану и попадёт в беду, а Сказочный патруль будет искать похитителей животных.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Олег Синюков, Алексей Осин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 ноября 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 7 ноября
10:40 (150)

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