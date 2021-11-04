МУЛЬТ в кино. Выпуск №132. На дворе мультябрь

Режиссер: Мария Коршунова, Рафаэль Тер-Саргсян, Полина Грекова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Кеша узнает, существуют ли русалки, Катя и Эф отправятся в Грецию, Мия поймёт, почему уроки нужно делать до игр, Тиг отправился к вулкану и попадёт в беду, а Сказочный патруль будет искать похитителей животных.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Антон Ланшаков, Олег Синюков, Алексей Осин

