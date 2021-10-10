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МУЛЬТ в кино. Выпуск №131. Дружба – это главное!

Режиссер:Екатерина Полякова, Алина Золотарева, Алексей Гайлит
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В 131-м выпуске Кеша решит заложить лес плиткой, Катя и Эф отправятся в Швецию, кошечки и собачки научат как не бояться темноты, Лео и Тиг помогут Солнечному зайчику, а Сказочный патруль попадёт в каменный век.

Сценарий:Антон Ланшаков, Мария Мзокова, Иван Филиппов
Производство:Россия
Дата релиза:10 октября 2021
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Мираж СинемаКинозал №4
c 9 по 10 октября
10:50 (150)

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