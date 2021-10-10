МУЛЬТ в кино. Выпуск №131. Дружба – это главное!
Режиссер:Екатерина Полякова, Алина Золотарева, Алексей Гайлит
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В 131-м выпуске Кеша решит заложить лес плиткой, Катя и Эф отправятся в Швецию, кошечки и собачки научат как не бояться темноты, Лео и Тиг помогут Солнечному зайчику, а Сказочный патруль попадёт в каменный век.
Сценарий:Антон Ланшаков, Мария Мзокова, Иван Филиппов
Производство:Россия
Дата релиза:10 октября 2021
Дата релиза:10 октября 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!