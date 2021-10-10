МУЛЬТ в кино. Выпуск №131. Дружба – это главное! Режиссер: Екатерина Полякова, Алина Золотарева, Алексей Гайлит

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В 131-м выпуске Кеша решит заложить лес плиткой, Катя и Эф отправятся в Швецию, кошечки и собачки научат как не бояться темноты, Лео и Тиг помогут Солнечному зайчику, а Сказочный патруль попадёт в каменный век. Сценарий: Антон Ланшаков, Мария Мзокова, Иван Филиппов

Производство: Россия

Дата релиза: 10 октября 2021

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