МУЛЬТ в кино. Выпуск №133

Режиссер: Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов

Жанры: Анимация.

В новом выпуске Ми-ми-мишки будут писать письмо Деду Морозу, Катя и Эф узнают, что такое круговорот воды в природе, Алиса пожалеет новые варежки, Лео и Тиг познакомятся с Путеводным духом, а Сказочный патруль превратится в феечек.

Продолжительность: 47 мин

Сценарий: Станислав Михайлов, Вера Мякишева, Олег Козырев

