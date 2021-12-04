МУЛЬТ в кино. Выпуск №133
Режиссер:Екатерина Полякова, Рафаэль Тер-Саргсян, Станислав Шахов
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
В новом выпуске Ми-ми-мишки будут писать письмо Деду Морозу, Катя и Эф узнают, что такое круговорот воды в природе, Алиса пожалеет новые варежки, Лео и Тиг познакомятся с Путеводным духом, а Сказочный патруль превратится в феечек.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Станислав Михайлов, Вера Мякишева, Олег Козырев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:04 декабря 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:04 декабря 2021
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