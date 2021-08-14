МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и принцесс
Режиссер:Мария Коршунова, Давид Петросян, Станислав Шахов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Кеша, Тучка и Лисичка будут с помощью квадрокоптера искать единорога, Катя и Эф отправятся в Мексику, кошечки и собачки помогут птенцу, Лео и Тиг познакомятся с Каменным великаном, а Сказочный патруль будет искать вора.
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Алина Кривоспицкая, Олег Синюков
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:14 августа 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:14 августа 2021
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