МУЛЬТ в кино. Выпуск № 129. Для героев и принцесс

Режиссер: Мария Коршунова, Давид Петросян, Станислав Шахов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Кеша, Тучка и Лисичка будут с помощью квадрокоптера искать единорога, Катя и Эф отправятся в Мексику, кошечки и собачки помогут птенцу, Лео и Тиг познакомятся с Каменным великаном, а Сказочный патруль будет искать вора.

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Антон Ланшаков, Алина Кривоспицкая, Олег Синюков

