156007

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128

Режиссер:Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В выпуске Кеша и Саня построят кукольный домик, Катя и Эф отправятся в Польшу, кошечки и собачки отпразднуют два дня рождения в один день, Лео и Тиг познакомятся с Духом цветов, а Сказочный патруль будут искать вора.

Сценарий:Антон Ланшаков, Анастасия Соколова, Джалиль Ризванов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 июля 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 18 июля
10:40 (150 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?