МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128
Режиссер:Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Николай Козлов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В выпуске Кеша и Саня построят кукольный домик, Катя и Эф отправятся в Польшу, кошечки и собачки отпразднуют два дня рождения в один день, Лео и Тиг познакомятся с Духом цветов, а Сказочный патруль будут искать вора.
Сценарий:Антон Ланшаков, Анастасия Соколова, Джалиль Ризванов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 июля 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:15 июля 2021
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