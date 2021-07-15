МУЛЬТ в кино. Выпуск № 128

Режиссер: Екатерина Полякова, Ольга Михалева, Николай Козлов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В выпуске Кеша и Саня построят кукольный домик, Катя и Эф отправятся в Польшу, кошечки и собачки отпразднуют два дня рождения в один день, Лео и Тиг познакомятся с Духом цветов, а Сказочный патруль будут искать вора.

Сценарий: Антон Ланшаков, Анастасия Соколова, Джалиль Ризванов

