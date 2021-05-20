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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Солнечные мультики

Режиссер:Вера Мякишева, Дмитрий Иванов, Полина Грекова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Саня и Соня поймают лягушонка, Дядя Фёдор с друзьями уйдут жить в лес, Лео и Тиг спасут Тайгу от пожаров, Катя и Эф отправятся в Казахстан, а Алёнка из «Сказочного патруля» попытается стать старостой класса.

Продолжительность:50 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Вера Мякишева, Лика Степанова
Производство:Россия
Дата релиза:20 мая 2021
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Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 23 мая
11:05 (150 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 22 по 26 мая
10:30 (150)
ГалактикаЗал 1
23 мая
10:40 (от 150 Р)

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