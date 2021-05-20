МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Солнечные мультики
Режиссер:Вера Мякишева, Дмитрий Иванов, Полина Грекова
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Саня и Соня поймают лягушонка, Дядя Фёдор с друзьями уйдут жить в лес, Лео и Тиг спасут Тайгу от пожаров, Катя и Эф отправятся в Казахстан, а Алёнка из «Сказочного патруля» попытается стать старостой класса.
Продолжительность:50 мин
Сценарий:Антон Ланшаков, Вера Мякишева, Лика Степанова
Производство:Россия
Дата релиза:20 мая 2021
Дата релиза:20 мая 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!