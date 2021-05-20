МУЛЬТ в кино. Выпуск № 126. Солнечные мультики Режиссер: Вера Мякишева, Дмитрий Иванов, Полина Грекова

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Саня и Соня поймают лягушонка, Дядя Фёдор с друзьями уйдут жить в лес, Лео и Тиг спасут Тайгу от пожаров, Катя и Эф отправятся в Казахстан, а Алёнка из «Сказочного патруля» попытается стать старостой класса. Продолжительность: 50 мин Сценарий: Антон Ланшаков, Вера Мякишева, Лика Степанова

Производство: Россия

Дата релиза: 20 мая 2021

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!