МУЛЬТ в кино 125. Друзья на всю голову
Режиссер:Станислав Шахов, Мария Быстрова, Мария Никулина
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В этом выпуске зрителей ждут «Енотки», в Простоквашино будут строить большой дом, Ми-ми-мишки помогут Лисичке сделать беседку, Катя и Эф отправятся в Кению, а Лео и Тиг познакомятся с дождём.
Продолжительность:47 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Олег Веселов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:24 апреля 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:24 апреля 2021
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