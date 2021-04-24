МУЛЬТ в кино 125. Друзья на всю голову Режиссер: Станислав Шахов, Мария Быстрова, Мария Никулина

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. В этом выпуске зрителей ждут «Енотки», в Простоквашино будут строить большой дом, Ми-ми-мишки помогут Лисичке сделать беседку, Катя и Эф отправятся в Кению, а Лео и Тиг познакомятся с дождём. Продолжительность: 47 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Евгений Головин, Олег Веселов

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 24 апреля 2021

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