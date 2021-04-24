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МУЛЬТ в кино 125. Друзья на всю голову

Режиссер:Станислав Шахов, Мария Быстрова, Мария Никулина
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В этом выпуске зрителей ждут «Енотки», в Простоквашино будут строить большой дом, Ми-ми-мишки помогут Лисичке сделать беседку, Катя и Эф отправятся в Кению, а Лео и Тиг познакомятся с дождём.

Продолжительность:47 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Евгений Головин, Олег Веселов
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:24 апреля 2021
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Северное сияниеДетский зал
c 24 по 28 апреля
10:30 (150)
Мираж СинемаКинозал №4
c 24 по 25 апреля
10:40 (150 р.)

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