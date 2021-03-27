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МУЛЬТ в кино 124. Весенние смешинки

Режиссер:Вера Мякишева, Михаил Медведев, Александр Люткевич
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Тучка даст честное слово и постарается его не нарушить, Шарик пойдёт на рыбалку, Лео и Тиг познакомятся с маленькой Вьюжкой, а Алёнка из Сказочного патруля провалит экзамен.

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Мария Парфёнова, Наталья Тихомирова, Николай Никитин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:27 марта 2021
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Северное сияниеДетский зал
c 27 марта по 21 апреля
10:30 (150)
Мираж СинемаКинозал №4
c 17 по 18 апреля
11:05 (150 р.)

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