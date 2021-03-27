МУЛЬТ в кино 124. Весенние смешинки Режиссер: Вера Мякишева, Михаил Медведев, Александр Люткевич

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Тучка даст честное слово и постарается его не нарушить, Шарик пойдёт на рыбалку, Лео и Тиг познакомятся с маленькой Вьюжкой, а Алёнка из Сказочного патруля провалит экзамен. Продолжительность: 45 мин Сценарий: Мария Парфёнова, Наталья Тихомирова, Николай Никитин

Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 27 марта 2021

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!